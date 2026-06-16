Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Streifenwagen geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montagabend (15.06.2026) auf der Bundesstraße 10 gegen einen Streifenwagen geprallt und hat sich Verletzungen zugezogen. Der 52-Jährige fuhr gegen 19.00 Uhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Piaggio auf der B10 Richtung Esslingen und befand sich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor dem Dreieck Neckarpark wechselte er auf den linken Fahrstreifen um einen LKW zu überholen, erkannte den Streifenwagen, welcher eine Unfallstelle absicherte, zu spät und kollidierte mit diesem. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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