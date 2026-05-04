POL-S: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Süd (ots)
Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch (29.04.2026) zwischen den Haltestellen Bopser und Weinsteige rund 1.200 Meter Kupferkabel im Wert von rund 12.000 Euro gestohlen. Die Täter öffneten zwischen 01.45 Uhr und 10.00 Uhr die links und rechts neben den Stadtbahngleisen verlegten Betonplatten, durchtrennten die darunterliegenden Kupferkabel und zogen sie heraus. Wie die Diebe das Kupfer abtransportierten ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.
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