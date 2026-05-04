POL-S: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Eine 69 Jahre alte Frau hat einem unbekannten Internetbetrüger rund 20.000 Euro überwiesen. Die 69-Jährige lernte den Unbekannten vor zirka vier Jahren im Internet kennen. Dabei gaukelte der Betrüger vor, dass er mit der Frau eine Beziehung haben möchte. Im Laufe der letzten sieben Monate bat der Betrüger die gutgläubige Frau dann immer wieder um Übersendung von Geld. Die 69-Jährige ...

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