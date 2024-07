POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Ein Leichtverletzter und zirka 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich in der Nacht zum Samstag (20.07.2024) ereignet hat. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem VW ID.3 kurz nach 00.30 Uhr die Azenbergstraße in aufsteigende Richtung und kam mutmaßlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen nach rechts in die Eduard-Pfeiffer-Straße nach links von ...

