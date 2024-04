Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag (23.04.2024) auf der Kreuzung der Nord-Süd-Straße und Vaihinger Straße ereignet hat. Eine 80 Jahre alte Frau fuhr gegen 15.15 Uhr mit ihrem Skoda in der Vaihinger Straße Richtung Vaihingen. An der Kreuzung zur Nord-Süd-Straße stieß der Skoda mit einem Lexus eines 38 Jahre alten Mannes zusammen. Dieser fuhr auf der Nord-Süd-Straße und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Möhringen ab. Durch den Aufprall wurde die 80-jährige Fahrerin des Skoda leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

