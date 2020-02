Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto vor Restaurant gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagmittag (13.02.2020) das Auto eines 81-Jährigen während dessen Restaurantbesuchs gestohlen. Der Senior ging gegen 12.30 Uhr zum Mittagessen in ein Restaurant an der Parlerstraße. Er stellte seine weiße Mercedes B-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen S-UU 2503 am Straßenrand vor dem Restaurant ab. Den Schlüssel steckte er in die Manteltasche, hängte diesen an die Garderobe und ging zu Tisch. Als er gegen 14.25 Uhr zurückkehrte und seinen Mantel holte, war der Schlüssel aus der Manteltasche verschwunden. Als er vor die Tür des Restaurants trat musste er feststellen, dass auch das Auto fehlte. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

