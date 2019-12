Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen / -Bad Cannstatt / -Weilimdorf (ots)

Unbekannte Täter sind im Laufe des Montags (09.12.2019) in zwei Wohnungen an Straße Im Wolfer und an der Großbeerenstraße sowie in eine Doppelhaushälfte an der Sechselberger Straße eingebrochen. An der Straße Im Wolfer hebelten die Unbekannten zwischen 08.40 Uhr und 19.00 Uhr die Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung auf und erbeuteten Uhren, Schmuck sowie einen Laptop im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. In der Sechselberger Straße gelangten die Einbrecher im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr durch Aufhebeln einer Balkontüre in die Doppelhaushälfte und durchwühlten Zimmer und Schränke. Ob die Unbekannten tatsächlich Beute machten, ist bislang noch unklar. Zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr machten sich die Täter an einem Fenster einer Hochparterrewohnung zu schaffen und drangen so in die Wohnräume. Auch in diesem Fall ist noch unklar, ob und was die Einbrecher erbeuteten. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell