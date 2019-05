Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 23 Jahre alter Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag (16.05.2019) in der Büchsenstraße von einem Mercedes-Sprinter erfasst und schwer verletzt worden. Der 49 Jahre alte Fahrer des Mercedes fuhr gegen 14.20 Uhr vom Planietunnel kommend die Schloßstraße entlang und bog an der Büchsenstraße nach rechts ab. Dabei erfasste er den 23-Jährigen, der an einer Fußgängerfurt die Straße überquerte. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt, Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

