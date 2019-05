Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Akku gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Mittwoch (15.05.2019) an einem E-Bike, das in der Spittlerstraße abgestellt war, zu schaffen gemacht und den Akku gestohlen. Die Unbekannten überstiegen zwischen 18.00 Uhr und 08.30 Uhr zunächst einen Zaun, machten einen Bewegungsmelder betriebsunfähig und hebelten dann den Akku im Wert von rund 400 Euro aus dem Rahmen des Haibike-Trekking-Fahrrads heraus. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu melden.

