Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart, Stadt Stuttgart und Polizeipräsidium Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Hundehändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (15.05.2019) zwei 22 und 41 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einen zirka 15 Wochen alten Bullterrier illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Die Männer reisten offenbar am Mittwoch nach Deutschland ein und hatten wohl die Absicht, den Vierbeiner gegen 16.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße unter dem Birkenkopf zu verkaufen. Eine Tierschutzorganisation besaß bereits im Vorfeld Informationen über den geplanten Handel und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Männer, die ursprünglich offenbar aus der Slowakei angereist waren, haben mit der mutmaßlichen Einfuhr des Welpen, der zu einer als gefährlich eingestuften Rasse gehört, nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen die bestehenden Vorschriften verstoßen. Sie müssen diesbezüglich und gegebenenfalls wegen tiergesundheitsrechtlicher Verstöße mit Strafanzeigen rechnen. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen gegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Hundebaby namens 'Mike' wurde nach veterinärmedizinischer Begutachtung in die Obhut des Tierheims Botnang gegeben.

