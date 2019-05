Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (15.05.2019) in der Terrotstraße ereignet hat. Ein derzeit noch unbekannter Autofahrer fuhr gegen 14.40 Uhr die Terrotstraße in Richtung Schmidener Straße entlang und streifte offensichtlich beim Vorbeifahren einen Piaggio-Roller, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkte. Der Roller fiel um und es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell