Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fritteuse in Brand geraten

Stuttgart-Möhringen (ots)

Offenbar aufgrund eines technischen Defektes ist am Donnerstag (25.04.2019) in einem Imbiss an der Filderbahnstraße eine Fritteuse in Brand geraten. Ein Angestellter des Imbissbetriebes bemerkte den Brand gegen 14.20 Uhr und alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer schnell gelöscht hatte. Nach ersten Schätzungen entstand am Inventar ein Schaden von mehreren Tausend Euro, verletzt wurde niemand. Derzeit wird von einem technischen Defekt an der Fritteuse ausgegangen. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell