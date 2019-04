Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handy geraubt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (24.04.2019) auf dem Cannstatter Wasen drei Männer im Alter von 15, 18 und 20 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einem 20-Jährigen dessen Handy geraubt zu haben. Der 20-Jährige meldete sich gegen 22.30 Uhr am Ausgang des Wasengeländes bei zwei Polizisten und gab an, dass er soeben von schwarz gekleideten Männern geschlagen worden sei. Anschließend entrissen sie ihm sein Handy. Die Beamten nahmen im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige fest, auch das Mobiltelefon des 20-Jährigen wurde wieder aufgefunden.

