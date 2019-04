Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorrang missachtet

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am Mittwoch (24.04.2019) gegen 18:20 Uhr kam es in der Augsburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der 22-jährige Lenker eines Mercedes CLS befuhr die Augsburger Straße aus Richtung Waiblinger Straße kommend, um nach links in die Deckerstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw VW Caddy eines 58-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Mercedes gegen einen Ampelmast geschoben, so dass die Lichtzeichenanlage kurzfristig ausfiel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Verletzte waren nicht zu beklagen. Die Auf- und Abfahrt zur Deckerstraße war von 18.40 - 20.30 Uhr gesperrt.

