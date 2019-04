Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmittag (23.04.2019) ein Kind und einen Jugendlichen festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Kleidung gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete die Tatverdächtigen im Alter von 13 und 17 Jahren gegen 13.20 Uhr dabei, wie diese versuchten, ein Sicherungsetikett von einem Kleidungsstück zu entfernen. Beim Verlassen des Ladens hielt der Detektiv die Tatverdächtigen fest und konnte in einem von diesen mitgeführten Rucksack Kleidungsstücke aus dem Ladengeschäft finden, von denen zuvor das Sicherungsetikett entfernt worden war. Aus diesem Grund übergab er die beiden Tatverdächtigen alarmierten Polizeibeamten. Diese entdeckten in Folge in einem Schließfach am Bahnhof, dass der Jugendliche zuvor offenbar angemietet hatte, weiteres mutmaßliches Diebesgut. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich nach erster Schätzung auf über 1.000 Euro. Der wohnsitzlose 17-jährige algerische Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (24.04.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

