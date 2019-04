Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stolpersteine und Gedenktafel besprüht - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben in der Hermannstraße drei Gedenksteine, eine Gedenktafel und zwei Hauswände besprüht. Ein Zeuge bemerkte die Schmierereien bereits am Dienstag (23.04.2019), gegen 20.00 Uhr und verständigte die Hausverwaltung, die am Mittwoch (24.04.2019) die Polizei alarmierte. Die Täter besprühten zu einem nicht bekannten Zeitpunkt die Stolpersteine und die Gedenktafel mit roter Lackfarbe. Offenbar mit derselben Farbe besprühten sie zwei Hauswände in der Nähe mit unleserlichen Zeichen. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell