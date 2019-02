POL-H: Zeugenaufruf: Mann fährt gegen geparkte Autos

Polizeidirektion Hannover

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag, 25.02.2019, mehrere Autos beschädigt worden. Ihre Fahrer haben sie am Bartweg in Hannover-Linden geparkt. Da der Unfallhergang bislang unklar ist, sucht die Polizei dringend Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen steuerte der 31-jährige Fahrer eines schwarzen VW Golf am Montagmorgen gegen 05:50 Uhr seinen Wagen am Bartweg gegen ein Werbeschild und mehrere geparkte Autos. Dabei handelte es sich um einen Opel Astra sowie zwei Transporter der Marken Daimler und Iveco. Unterwegs war der Mann in Richtung Davenstedter Straße. Unklar ist, ob er die Kontrolle über seinen Wagen verlor oder einem entgegenkommenden Fahrzeug - möglicherweise einem blauen LKW - auswich.

Der 31-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten zudem fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Bei dem Unfall wurde der Golffahrer leicht verletzt. Sein Wagen wurde so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen, die dazu Angaben machen können oder zum oben genannten Zeitpunkt einen blauen LKW in der Nähe des Unfallortes gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion West unter der Telefonnummer 0511 109-3920 zu melden. /ahm, now

