Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb auf frischer Tat ertappt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (22.02.2019) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gemeinsam mit einem bislang Unbekannten in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Kleidung gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete den Unbekannten, wie dieser mehrere Lederjacken in einer Umkleidekabine deponierte und wieder verschwand. Kurze Zeit später gegen 16.50 Uhr betrat der Tatverdächtige mit einer präparierten Einkaufstüte das Geschäft, begab sich zu der Umkleidekabine und steckte die Lederjacken ein. Bei dem Versuch, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen, stellte der Ladendetektiv den Mann. Herbeigerufene Polizeibeamte nahmen ihn schließlich fest. Der Sachwert der gestohlenen Lederjacken betrug etwa 1.000 Euro. Der wohnsitzlose polnische Tatverdächtige wurde im Laufe des Samstags (23.02.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, welcher den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell