Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Zwille mehrere Fenster beschädigt - Wer hat was gesehen?

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat ein bislang unbekannter Täter Mittels Zwille und Kieselstein in mehreren Fällen Fensterscheiben in Ketsch beschädigt. Ein Anwohner der Körnerstraße stellte am frühen Freitagmorgen fest, dass im Zeitraum von 22:00 bis 08:00 Uhr eine Fensterscheibe seines Anwesens zerstört wurde. Der dazu verwendete Kieselstein konnte durch den Eigentümer des Anwesens aufgefunden werden. Gleiches Bild zeigte sich an der verglasten Front eines Schaufensters in der Enderlestraße. Die Beschädigung wurde hier am Donnerstag, 07.02.2019, gegen 10:00 Uhr durch den geschädigten Ladenbesitzer registriert. Bereits vor etwa 2 Wochen ging durch bislang unbekannten Täter eine Fensterscheibe in der Lessingstraße zu Bruch. Auch hierbei wurde, nach derzeitigem Stand, eine Zwille verwendet.

Das zuständige Polizeirevier Schwetzingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und dem unbekannten Täter machen können, sich unter Tel. 06202/288-0 zu melden.

