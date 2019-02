Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Unbekannter geht bei Einbruch in Bäckerei leer aus - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Schwetzinger Straße, in Höhe der Krappmühlstraße, wurde in der Nacht auf Freitag in eine Bäckereifiliale eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hatte vom Parkplatz eines Discounters aus die Tür eines Rolltors aufgehebelt und war so in eine Passage gelangt, wo er sich gewaltsam an der Zugangstür der Bäckerei zu schaffen machte. Über diese gelangte er in die Filiale und durchwühlte im Thekenbereich sämtliche Schubladen. Im Anschluss versuchte er im Verkaufsraum noch eine weitere Tür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Der Einbrecher machte sich daraufhin ohne Beute aus dem Staub. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Als Tatzeit kommt Donnerstag, 19 Uhr bis Freitag, 4:45 Uhr, in Frage.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

