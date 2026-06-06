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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstenfahndung nach 14-jähriger Jugendlichen

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Vermisstenfahndung nach 14-jähriger Jugendlichen

Seit Dienstag, den 02.06.2026, wird eine 14-Jährige aus Dettingen/Erms vermisst. Die Jugendliche hatte sich am Dienstagnachmittag mit einer Freundin in der Outlet-City in Metzingen aufgehalten und kehrte anschließend nicht mehr nach Hause zurück. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 14-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die Vermisste ist etwa 166 cm groß und schlank. Sie hat braune Augen, dunkle lange Haare, welche sie meistens hochgesteckt trägt. Bei ihrem Verschwinden war sie mit einer kurzen beigen Hose, einem blauen T-Shirt mit Meeresmotiven, weißen Schuhen bekleidet und hatte einen großen hellblauen Rucksack dabei.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein Lichtbild der Vermissten finden sie hier:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/vermisst/

Rückfragen bitte an:

Matthias Lernhart

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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