Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 57 Jahre alter Frau aus Kirchheim/Teck

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): 57-Jährige aus Kirchheim vermisst (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht aktuell nach der 57 Jahre alten Annette Schöll, die seit Dienstagvormittag, dem 12.05.2026, vermisst wird. Die Frau hatte gegen elf Uhr in einem unbeobachteten Moment ihren Aufenthaltsort in einer Kirchheimer Fachklinik verlassen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Mittlerweile muss davon ausgegangen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte. Daher fahndet die Polizei öffentlich nach ihr. Annette Schöll ist etwa 158 cm groß und von korpulenter Statur. Sie hat kurze, schwarze Haare und braune Augen. Zuletzt war sie mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen, kurzen Hose bekleidet. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen oder unter der Telefonnummer 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/kirchheim-u-t-vermisstenfahndung/

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