Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Blitzeinschlag in Dachstuhl, Unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Drei Leichtverletzte nach Unfall

Am Samstag um 15.10 Uhr ist es auf der L 230 zwischen der Zufahrt zum Schloss Lichtenstein und dem Kreisverkehr Traifelberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 72 -jährige Fahrerin eines Pkw Renault Zoe fuhr aus Genkingen kommend in Richtung Engstingen und kam aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo sie mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Seat Ibiza eines 22 -Jährigen kollidierte. Der Renault wurde nach dem Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und kam dort auf einer Wiese zum Stillstand. Die beide Fahrzeugführer wie auch eine 22 -jährige Mitfahrerin im Seat erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L 230 teilweise voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Kirchheim unter Teck (ES): Mit Pedelec gestürzt

Mit mittelschweren Verletzungen ist eine 79 -jährige Pedelec-Fahrerin zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Sie war am Samstag gegen 09.30 Uhr auf einem Fahrradweg im Bereich Laubersberg / Zu den Schafhofäckern mit ihrem Pedelec der Marke Flyer alleinbeteiligt gestürzt.

Dettingen unter Teck (ES): Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall ist es am Samstag um 10.09 Uhr auf der B 465 gekommen. Der 59 -jährige Fahrer eines Pkw Daimler-Benz GLC befuhr die linke Fahrspur der B 465 von Kirchheim/Teck kommend in Richtung Dettingen/Teck und musste verkehrsbedingt abbremsen, da sich vor ihm aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage ein Stau gebildet hatte. Der nachfolgende 57 -jährige Fahrer eines Pkw Renault Koleos bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Daimler- Benz auf. Beide Fahrer wurden zur weiteren medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Owen (ES): Alkoholisiert mit Pedelec gestürzt

Am Samstag gegen 18.25 Uhr ist ein 78 -jähriger Pedelec-Fahrer im Bereich der Beurener Straße alleinbeteiligt gestürzt. Er wollte vom Fuß/Radweg aus Richtung Kirchstraße kommend auf die Beurener Straße einfahren und kam hierbei zu Fall. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 78 -Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Blitzeinschlag in Dachstuhl

Am Samstag um 14.56 Uhr hat ein Blitz in den Dachstuhl eines Hauses in der Billinger Allee eingeschlagen. Wie festgestellt wurde, drang der Blitz im Bereich eines Kamins in den Dachstuhl ein und setzte auf dem Dachstuhl gelagerte Materialien in Brand. Dieses erlosch bereits vor Eintreffen der Feuerwehr wieder eigenständig, ohne auf den Dachboden selbst überzugreifen. Nennenswerter Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Meßstetten (ZAK): Nach Unfall zunächst geflüchtet

Am Samstag gegen 21.25 Uhr ist es im Ortsteil Tieringen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der zunächst unbekannte Fahrer eines Pkw VW Passat mit rumänischer Zulassung befuhr die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Scheibengasse, in welche er nach links einbiegen wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Scheibengasse fahrenden Pkw VW Polo, der von einem 52 -Jährigen gefahren wurde. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, nach welcher der VW Polo umgeworfen wurde und auf dem Dach liegenblieb. Der 52 -Jährige Fahrer wurde vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch unverletzt. Der noch unbekannte Fahrer des VW Passat entfernte sich unmittelbar nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle. Da aufgrund der Beschädigungen an seinem Fahrzeug erhebliche Verletzungen und damit eine hilflose Lage bei ihm nicht ausgeschlossen werden konnten, wurden nachfolgend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. In diese waren unter anderem ein Polizeihubschrauber und Mantrailerhunde eingebunden. Zwischenzeitlich war es gelungen, die Personalien des Fahrers zu ermitteln und diesen telefonisch zu kontaktieren, wonach er gegen 23.30 Uhr zur Unfallstelle zurückkehrte. Da bei ihm deutliche Alkoholbeeinflussung feststellbar war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ob er die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Albstadt (ZAK): Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen

Am Sonntag gegen 02.00 Uhr ist der Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer eine Ölspur auf der Bitzer Steige und ein mutmaßlich an der Bushaltestelle auf Höhe Süßer Grund stehendes Pannenfahrzeug gemeldet worden. Bei einer Überprüfung konnte ein an der Bushaltestelle stehender VW Passat sowie eine danebenstehende Personengruppe festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben dann, dass ein 17 -Jähriger unbemerkt den Fahrzeugschlüssel seiner Mutter an sich genommen hatte, um mit deren VW Passat eine Spritztour zu unternehmen. Auf der Bitzer Steige war er dann auf Höhe der Einmündung Hegelstraße nach rechts von der Fahrbahn auf den Gehweg abgekommen, wobei die Ölwanne des Fahrzeuges aufgerissen wurde. Trotz massivem Ölverlust war er im Anschluss noch bis zur Bushaltestelle auf Höhe Süßer Grund weitergefahren. Da bei ihm zudem der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht, wurde die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet. Die Feuerwehr Albstadt sowie der Baubetriebshof streuten die Ölspur ab.

