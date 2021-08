Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnhaus; Brand; Betrug durch angebliche Wahrsagerin; Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Reichenbach (ES): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der K 1206/ Heinrich-Otto-Straße ereignet hat. Eine 38-Jährige war gegen 19.40 Uhr mit ihrem Skoda Superb auf der Kreisstraße in Richtung Hochdorf unterwegs und wollte an der Einmündung zum Ziegelhofweg nach links in diesen abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Toyota Aygo eines 33-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der 33-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Denkendorf (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Mehrfamilienhaus im Asternweg ist zwischen Montag, zwölf Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, eingebrochen worden. Über ein Fenster verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brach er mehrere Türen auf und durchsuchte die Räume nach Stehlenswertem. Anschließend entkam er mit seinem Diebesgut in noch unbekannter Höhe unerkannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Wendlingen (ES): Fahrrad-Akku in Brand geraten

Ein Brand auf dem Gelände eines Paketzustellers hat am Mittwochmorgen in der Wertstraße für Aufregung gesorgt. Ein Mitarbeiter hatte gegen 7.20 Uhr beim Beladen seines Fahrzeugs bemerkt, wie eines der Pakete zu rauchen begann. Er stellte es auf dem Hof ab und alarmierte die Feuerwehr. Unmittelbar darauf schlugen schon Flammen aus dem Paket, das von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten anrückte, gelöscht werden konnte. Wie sich herausstellte, war in dem Paket ein Lithium-Ionen Akku eines Fahrrades enthalten, der vermutlich aufgrund eines technischen Defektes überhitzte und in Brand geriet. Der Akku wurde anschließend von der Feuerwehr versorgt und muss nun mehrere Stunden in einem Behältnis mit Wasser gekühlt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. (cw)

Ostfildern (ES): Von angeblicher Wahrsagerin betrogen (Zeugenaufruf)

Eine 83 Jahre alte Frau ist am Dienstag im Scharnhauser Park das Opfer einer angeblichen Wahrsagerin und ihrer Komplizin geworden. Die Seniorin wurde am Nachmittag von einer bislang unbekannten Frau auf Russisch im Bereich der Schule im Park angesprochen und auf einer dortigen Parkbank in ein Gespräch verwickelt. Die Unbekannte erklärte der älteren Frau, dass deren Tochter schwer krank sei und bald sterben werde. Sie sei aber eine Wunderheilerin und könne den Fluch beenden, wenn die Seniorin ihr angeblich verhextes Geld sowie ihren verhexten Schmuck "zur Reinigung" übergebe. Um die Lügengeschichte zu untermauern, kam während des Gesprächs eine Komplizin hinzu und übergab der Betrügerin Bargeld und Schmuck, das diese vor Ort mit verschiedenen Ritualen überzog und anschließend zurückgab. Weiterhin musste das Opfer in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt Eier kaufen und zu der Parkbank zurückkommen. Dort zerdrückte die Täterin ein Ei, verwies auf einen schwarzen Punkt im Dotter und erklärte, das sei ein Zeichen für den vorausgesagten Tod der Tochter. Zusammen mit der Komplizin holte die 83-Jährige danach aus ihrer Wohnung mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck und traf sich mit der angeblichen Wahrsagerin an der Landschaftstreppe. Dort wickelte die Unbekannte die Wertsachen in verschiedene Tücher und übergab nach mehreren Ritualen diese der Geschädigten mit der Anweisung zurück, die Tücher längere Zeit nicht zu öffnen. Zuhause bemerkte die ältere Frau jedoch, dass sich in den Tüchern anstelle ihrer Wertsachen nur noch Papierschnipsel befanden und erstattete Anzeige. Die falsche Wahrsagerin ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 165 cm groß und schlank. Sie hat blonde Haare mit einem Pagenschnitt und war mit einem dunkelgrauen Blazer bekleidet. Ihre vermutlich gleichaltrige Komplizin ist etwa gleich groß, hat eine untersetzte Figur und war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise auf die beiden Betrügerinnen unter Telefon 0711/341698300 entgegen. (ms)

Nürtingen (ES): Bus gestreift und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht nach einem bislang unbekannten Pkw-Lenker, der am Dienstagvormittag einen Bus auf der B 297 streifte und anschließend weiterfuhr. Gegen 9.50 Uhr war ein 68-Jähriger mit dem Linienbus auf der Bundesstraße von Neckartailfingen herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Zwischen dem Wasserwerk und dem Ortsteil Neckarhausen geriet der entgegenkommende Unbekannte mit seinem Fahrzeug auf die Spur des Busfahrers und streifte an diesem entlang. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Ersten Erkenntnissen nach dürfte es sich um einen grauen Kleinwagen, eventuell einen Skoda, handeln. Dieser müsste auf der linken Seite beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 07022/9224-0. (ms)

Kirchheim (ES): Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend in Kirchheim einen Verkehrsunfall verursacht und ist im Anschluss davongefahren. Der 33-Jährige war mit seinem Pkw gegen 18 Uhr auf der Schlierbacher Straße von der Stadtmitte herkommend unterwegs. An der Einmündung Untere Steinstraße kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in den Wartebereich der Bushaltestelle Ziegelwasen. Dort kollidierte er mit dem Bushaltestellenschild und einem Mülleimer. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher zurück und fuhr in Richtung Schlierbacher Dreieck davon. Weil er jedoch an der Bushaltestelle sein Kennzeichen verlor, konnte der Mann ermittelt und an der Halteranschrift angetroffen werden. Da der 33-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. (ms)

Nehren (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zwei Fahrzeuge mussten am Dienstagmittag nach einem Verkehrsunfall abgeschleppt werden. Ein 54-Jähriger hatte gegen 13.15 Uhr mit seinem Opel Astra die B 27 an der Abfahrt Nehren verlassen. An der Einmündung in die L 394 missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden, 22 Jahre alten Opel Corsa-Lenkerin. Der Unfallverursacher prallte mit einem Fahrzeug frontal in die vordere, rechte Seite des Corsa. Beide Autos waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Streitigkeiten

Gegen drei 17, 18 und 20 Jahre alte Heranwachsende ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Mittwochmorgen in der Straße Am Stadtgraben ereignet hat. Gegen 0.45 Uhr war es im Bereich des Kinos / Eingang Alter Botanischer Garten, zwischen mehreren, teils alkoholisierten Beteiligten wohl aufgrund eines Missverständnisses zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die schnell in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei wurden ein 18-Jähriger und eine 17-Jährige, den derzeitigen Erkenntnissen zufolge, leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (cw)

Burladingen (ZAK): In die Leitplanken gekracht

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 58-Jähriger am frühen Mittwochmorgen auf der B 32 zwischen Hausen und Burladingen verursacht hat. Der Mann war gegen drei Uhr mit seinem Audi A3 auf der Bundesstraße in Richtung Burladingen unterwegs. Aufgrund seiner nicht angepassten und zu hohen Geschwindigkeit kam er mit seinem Wagen in einer leichten Links-/Rechtskurve vor Burladingen zunächst nach rechts aufs Bankett. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über seinen Audi, schleuderte quer über die Fahrbahn ins linke Bankett und krachte mehrere hundert Meter weiter in die Leitplanken, wo sein Auto erheblich demoliert zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell