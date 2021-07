Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Körperliche Auseinandersetzung

Kartonage in Brand geraten

Zu einem Brand in der Gönninger Mühlwiesenstraße sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag, gegen 16.25 Uhr, ausgerückt. Dort hatte ein 50-Jähriger mit einem Gasbrenner Unkraut von einer Garageneinfahrt entfernt, wobei die Flammen offenbar unter dem verschlossenen Tor hindurch mehrere Kartonagen in Inneren der Garage in Brand setzten. Die Feuerwehr war rasch Herr der Lage und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. (mr)

Aichtal (ES): In die Leitplanken gekracht

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro dürfte an dem Opel eines 19-Jährigen entstanden sein, der am frühen Freitagmorgen auf der Aichtalbrücke einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Heranwachsende war kurz nach Mitternacht mit seinem Opel auf der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe des Aichtalviadukts nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken prallte. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Ermittlungen zufolge war der 19-Jährige zuvor bereits im Bereich Degerloch durch Schlangenlinien und eine insgesamt unsichere Fahrweise aufgefallen. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Sein nicht mehr fahrbereiter Opel musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden an den Leitplanken wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Zu Verkehrsbehinderung hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Donnerstagmittag auf B 27 kurz nach dem Echterdinger Ei ereignet hat. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes-Lkw gegen 13 Uhr die Bundesstraße in Richtung Tübingen und wollte vom Einfädelungsstreifen vor der Ausfahrt Leinfelden-Echterdingen Mitte auf die linke Spur wechseln. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf dieser Spur fahrenden Mercedes SLK. Dessen 27-jährige Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen, kam ins Schleudern und prallte nachfolgend in die Mittelleitplanken. Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens untersuchte die Frau, ein Transport in die Klinik war aber nicht notwendig. Während der Lkw fahrbereit blieb, wurde der Mercedes so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt. (cw)

Plochingen (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein 29-Jähriger musste am Donnerstagabend nach dem Sturz mit seinem Motorroller mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der junge Mann befuhr gegen 18.20 Uhr einen Feldweg in Richtung Stumpenhof und kam dabei auf dem unbefestigten Untergrund zu Fall. Dabei zog er sich nach aktuellen Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. (mr)

Reichenbach (ES): Brand in Reihenhaus

In der Wohnung eines Reihenhauses in der Siegenbergstraße ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 14.35 Uhr bemerkten Nachbarn aus einem Fenster quellenden Rauch und alarmierten die Rettungsleitstelle. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine glimmende Zigarette den Brand ausgelöst haben dürfte. Diese entzündete offenbar auf einem Tisch liegende Gegenstände, worauf die Flammen unter anderem auch auf ein Sofa übergriffen. Durch das schnelle Tätigwerden der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich der Brand über das betroffene Zimmer im ersten Obergeschoss hinaus ausbereitete. Der 66-jährige Bewohner kam wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge zirka 7.000 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Angegriffen und geschlagen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend am Zentralen Omnibusbahnhof ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Gegen 18.30 Uhr verabredete sich dort ein 34-Jähriger eigenen Angaben zufolge mit einem ihm unbekannten Mann, um dessen Mobiltelefon zu kaufen. Als der 34-Jährige die vereinbarte Summe übergeben hatte und das Gerät forderte, soll er im Saubachtunnel von dem Unbekannten und seinen vier männlichen Begleitern angegriffen und geschlagen worden sein. Anschließend flüchteten offenbar vier der Angreifer am Finanzamt vorbei in Richtung Europastraße. Die körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und einem der Täter verlagerte sich in Richtung der Wartebereiche des ZOB, wo es letzterem gelang, sich loszureißen und ebenfalls in Richtung Europastraße davonzurennen. Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten die fünf Angreifer nicht mehr angetroffen werden. Der 34-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Gesuchten sind alle ungefähr 180 cm groß, zirka 20 bis 25 Jahre alt und trugen zur Tatzeit Jeanshosen und T-Shirts. Einer der Männer trug eine schwarze Mütze, einer der Komplizen eine Umhängetasche. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07022/9224-0. (mr)

Deizisau (ES): Am Steuer eingeschlafen

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 50-Jährigen, der in der Nacht zum Freitag auf der B 10 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 23.45 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Plochingen offenbar am Steuer einschlief. In der Folge kam er mit seinem VW Caddy nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Leitplanke und streifte mehrere Meter an dieser entlang. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Der Caddy musste abgeschleppt werden. Zudem wurde der Führerschein des 50-Jährigen einbehalten. (rn)

Albstadt (ZAK): Böschung hinuntergestürzt

In der Truchtelfinger Sommerhalde ist am Donnerstagabend ein Pkw eine Böschung hinuntergestürzt und hat sich dabei überschlagen. Die zwei Insassen des Wagens wurden verletzt. Gegen 19.40 Uhr fuhr eine 68-Jährige mit einem BMW X1 auf den Parkplatz der dortigen Schule und wollte vorwärts einparken. Dabei verwechselte sie den ersten Ermittlungen zufolge das Gas- mit dem Bremspedal, worauf der Pkw eine anschließende, zirka 20 Meter lange Böschung hinunterstürzte. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug komplett und blieb auf den Rädern mit dem Heck an einer angrenzenden Gebäudefassade stehen. Sowohl die 68-Jährige als auch ihre 18 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die junge Frau war zuvor von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit worden. Allein der Schaden am BMW, der aufwändig geborgen werden musste, beläuft sich auf zirka 35.000 Euro. Die Beschädigungen am Gebäude können noch nicht beziffert werden. (mr)

