Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Kirchheim erlitten. Eine 33-Jährige war kurz nach 14 Uhr mit ihrem Fiat Punto auf der Plochinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Verkehrsbedingt musste sie zunächst an der Einmündung in die bevorrechtigte Alleenstraße anhalten. Beim Losfahren, um nach rechts abzubiegen, kam es zur Kollision mit einer von links kommenden, 57 Jahre alten Radfahrerin. Diese benutzte den Radweg an der Alleenstraße. Durch die Kollision stürzte die Radlerin zu Boden und verletzte sich schwer. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen wurde ein Gutachter eingeschaltet. An den beiden Fahrzeugen war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Nürtingen (ES): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Ganz erheblich alkoholisiert war ein 20-Jähriger, der am frühen Freitagmorgen auf der K 1230 zwischen den Stadtteilen Raidwangen und Neckarhausen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 2.15 Uhr mit seinem VW Lupo auf der Raidwangener Straße (K 1230) von Raidwangen kommend unterwegs, als er im Kurvenbereich vor dem Ortsbeginn Neckarhausen die Kontrolle über seinen Kleinwagen verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte er zunächst eine Straßenlaterne, raste durch ein Gebüsch und überfuhr fünf auf dem dahinter angrenzenden Grundstück abgestellte Fahrräder, wobei auch ein dort geparkter Pkw durch verlorene Trümmerteile des Lupo beschädigt wurde. Nachfolgend knallte der Wagen gegen ein Treppengeländer, wo er völlig demoliert zum Stehen kam. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 20-Jährigen, der bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde, ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,6 Promille. Er wurde nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wobei auch eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Defekter Haartrockner

Starke Rauchentwicklung und der Alarm eines Rauchmelders aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus haben am Donnerstagmittag in der Eugen-Bolz-Straße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte schnell Entwarnung geben. Wie sich herausstellte, war es dort aufgrund eines technischen Defektes an einem Haartrockner zu der Rauchentwicklung und der nachfolgenden Alarmauslösung gekommen. Verletzt wurde niemand. Außer dem zerstörten Haartrockner waren auch keine Sachschäden zu beklagen. (cw)

Tübingen (TÜ): Von Trekkingrad gestürzt

Beim Sturz von ihrem Trekkingrad ist am Donnerstagabend eine 28-Jährige verletzt worden. Die Frau befuhr gegen 18.30 Uhr die abschüssige Straße Bei den Römergräbern und kam dabei zu Fall. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Bisingen (ZAK): Unfall auf der B 27

Ein Schaden in Höhe von zirka 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 27 entstanden. Ein 30-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit seinem BMW an der Anschlussstelle Bisingen-Süd auf die Bundesstraße in Richtung Tübingen aufgefahren. Anschließend wechselte er auf den linken Fahrstreifen, um ein Fahrzeug zu überholen. Hierbei übersah der BMW-Lenker den von hinten kommenden, links fahrenden VW einer 20 Jahre alten Frau, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Polo der Heranwachsenden streifte anschließend noch an der Mittelleitplanke entlang. Beide Beteiligten brachten im Anschluss ihre Fahrzeuge auf dem Standstreifen zum Stehen. Glücklicherweise waren sie ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell