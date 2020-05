Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Küchenbrand

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Fußgängerin von Pkw angefahren

Eine 62-jährige Fußgängerin ist am Mittwochmittag, kurz nach 12.30 Uhr, von einem Pkw angefahren worden. Die Frau überquerte an der Kreuzung Karlstraße/Am Rosenberg/Wolfgartenstraße an der für sie Grün zeigenden Fußgängerampel die Karlstraße. Gleichzeitig wollte eine 42-jährige Autofahrerin mit ihrem Mitsubishi aus der Straße Am Rosenberg kommend ebenfalls bei Grün nach links in die Karlstraße einbiegen. Ein blinkendes Gelblicht machte die Linksabbiegerin hierbei auf den die Karlstraße querenden Fußgängerverkehr aufmerksam. Dennoch kam es zur Kollision mit der auf der Fahrbahn befindlichen Fußgängerin, die zu Boden geschleudert und nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (ak)

Münsingen (RT): Hand zwischen Pkw und Lkw eingeklemmt

Glücklicherweise leicht verletzt ist ein 63-Jähriger bei einem Verkehrsunfall geblieben, der sich am Mittwochvormittag in der Hauptstraße ereignet hat. Kurz vor 8.30 Uhr rangierte ein 41-jähriger Lkw-Fahrer auf einem dortigen Firmengelände und fuhr dabei rückwärts gegen die seitlich geöffnete Hecktür des 63-Jährigen. Beim Versuch, die Tür noch rechtzeitig zu schließen, wurde dessen Hand zwischen seinem Renault Traffic und dem Lkw eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. (rn)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Küchenbrand

Überhitztes Öl ist die Ursache für den Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Mittwochmittag in der Schulstraße. Eine Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wollte gegen 12.10 Uhr in der Küche etwas frittieren und erhitzte dazu Öl auf dem Herd. Dabei wurde sie kurz abgelenkt, sodass das Öl überhitzte und zu brennen anfing. Ein weiteres Familienmitglied konnte den Brand mit Tüchern zwar schnell ersticken, allerdings wurde die Küche und die angrenzenden Zimmer durch den Rauchgasniederschlag so beschädigt, dass die Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Alle vier Mitglieder der Familie wurden vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht. Sie waren aber unverletzt geblieben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Dormettingen (ZAK): Mit Klein-Lkw gegen Baum geprallt (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Mittwoch, zu einem noch nicht genau bekannten Zeitpunkt nach Mitternacht, ist ein 26-jähriger Fahrer eines Pritschen-Lkw auf der K 7129 nördlich von Dormettingen an der Abzweigung nach Dautmergen verunglückt und schwer verletzt worden. Nach jetzigen Erkenntnissen war der 26-Jährige offenbar auf der Kreisstraße aus Richtung Dormettingen kommend unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, schanzte über den Straßengraben und schleuderte frontal gegen einen Baum. Der junge Mann wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich weder befreien, noch die Rettungskräfte verständigen. Ein Autofahrer entdeckte den Unfallwagen samt schwer verletztem Fahrer gegen fünf Uhr und wählte den Notruf. Die Feuerwehr befreite den Verunglückten aus seinem Fahrzeug. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An seinem Lkw war Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden. Der Flurschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und prüft dabei auch Hinweise, wonach der orangefarbene Klein-Lkw der Marke Citroen mit Pritsche bereits kurz vor Mitternacht in der Dormettinger Straße in Dotternhausen durch eine schleudernde Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Zeugen, die Angaben zum möglichen Unfallhergang oder der Fahrweise des später Verunglückten machen können und gegebenenfalls von diesem selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (rn)

Rückfragen bitte an:

Andrea Kopp (ak), 07121/942-1101



Christian Wörner (cw), 07121/942-1102



Ramona Noller (rn), 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell