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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Gast greift Mann im Restaurant an

Gernsbach (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend einen 30-Jährigen in einem Restaurant in der Hauptstraße angegriffen und ihn dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Unbekannte zunächst als Gast in dem Restaurant aufgehalten haben. Nachdem er seine Rechnung beglichen habe und darauf hingewiesen worden sei, dass das Lokal in Kürze schließen werde, habe der Mann das Restaurant zunächst verlassen. Kurze Zeit später sei er jedoch zurückgekehrt und sei unvermittelt auf den 30-Jährigen losgegangen. Dabei soll er ihm mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Der Angegriffene erlitt hierbei leichte Verletzungen im Bereich der Oberlippe und der Stirn. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben Ermittlungen wegen Kopfverletzung eingeleitet.

/ki

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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