POL-OG: Gernsbach - Gast greift Mann im Restaurant an
Gernsbach (ots)
Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend einen 30-Jährigen in einem Restaurant in der Hauptstraße angegriffen und ihn dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Unbekannte zunächst als Gast in dem Restaurant aufgehalten haben. Nachdem er seine Rechnung beglichen habe und darauf hingewiesen worden sei, dass das Lokal in Kürze schließen werde, habe der Mann das Restaurant zunächst verlassen. Kurze Zeit später sei er jedoch zurückgekehrt und sei unvermittelt auf den 30-Jährigen losgegangen. Dabei soll er ihm mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Der Angegriffene erlitt hierbei leichte Verletzungen im Bereich der Oberlippe und der Stirn. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben Ermittlungen wegen Kopfverletzung eingeleitet.
/ki
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