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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Unter Alkoholeinwirkung Verkehrsinsel überfahren

Zell am Harmersbach (ots)

Die Alkoholfahrt eines Mitsubishi-Lenkers endete in der Nacht zum Montag in einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall und der Sicherstellung des Führerscheins des Unfallverursachers. Nach derzeitigen Ermittlungen ist ein 32-Jähriger kurz vor 1 Uhr auf der K5356 im Bereich Stöcken mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, wodurch er eine dortige Verkehrsinsel sowie die darauf befindlichen Verkehrsschilder überfahren hat und schließlich wenige Meter dahinter mit seinem Pkw zum Stillstand gekommen ist. Ein durch das Unfallgeräusch aufmerksam gewordener Anwohner verständigte anschließend die Polizei. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Haslach konnten bei der Unfallaufnahme eine verwaschene Aussprache sowie Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. In der Folge wurde bei dem Autofahrer eine Blutprobe erhoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.000 Euro.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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