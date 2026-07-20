POL-OG: Zell am Harmersbach - Unter Alkoholeinwirkung Verkehrsinsel überfahren
Zell am Harmersbach (ots)
Die Alkoholfahrt eines Mitsubishi-Lenkers endete in der Nacht zum Montag in einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall und der Sicherstellung des Führerscheins des Unfallverursachers. Nach derzeitigen Ermittlungen ist ein 32-Jähriger kurz vor 1 Uhr auf der K5356 im Bereich Stöcken mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, wodurch er eine dortige Verkehrsinsel sowie die darauf befindlichen Verkehrsschilder überfahren hat und schließlich wenige Meter dahinter mit seinem Pkw zum Stillstand gekommen ist. Ein durch das Unfallgeräusch aufmerksam gewordener Anwohner verständigte anschließend die Polizei. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Haslach konnten bei der Unfallaufnahme eine verwaschene Aussprache sowie Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. In der Folge wurde bei dem Autofahrer eine Blutprobe erhoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.000 Euro.
/lb
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