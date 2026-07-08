Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Rastatt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Kreuzungsbereich der Karlstraße und Josefstraße sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 15-jährige Fahrradfahrerin gegen 16:00 Uhr den Radweg entlang der Karlstraße. Zeitgleich soll eine bislang unbekannte Autofahrerin mit einem weißen Kleinwagen von der Karlstraße nach rechts in die Josefstraße abgebogen sein. Hierbei soll sie die Vorfahrt der Radfahrerin missachtet haben, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 15-jährige stürzte infolge der Kollision und erlitt leichte Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Autofahrerin zunächst ausgestiegen sein und der Jugendlichen gegenüber geäußert haben, sie sei selbst für den Unfall verantwortlich. Anschließend soll sie wieder in ihr Fahrzeug gestiegen und davongefahren sein, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder sich um die weitere Unfallaufnahme zu kümmern. Die unbekannte Fahrerin wird als etwa 1,55 Meter groß, schlank und mit kurzen blonden bis grauen Haaren beschrieben. Sie soll mit russischem Akzent gesprochen und helle, lockere Kleidung getragen haben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen weißen Kleinwagen mit fünf Türen. Auf der Beifahrerseite soll sich eine Aufschrift mit den Anfangsbuchstaben "A P ..." befinden. Zudem soll das Fahrzeug durch den Unfall eine Beschädigung im Bereich der rechten hinteren Tür aufweisen. Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur bislang unbekannten Autofahrerin beziehungsweise zu dem beschriebenen Fahrzeug geben können, sich beim Polizeirevier Rastatt unter der Nummer 07222 761-0 zu melden.

/jg

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