Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Größerer Polizeieinsatz

7. Nachtragsmeldung Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg

Offenburg (ots)

Trotz Reanimation durch zuerst eintreffende Polizeistreifen und Übernahme der medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst samt Notarzt, erlag die 36-jährige Frau gegen 9 Uhr in der Offenburger Klinik ihren schweren Verletzungen. Im Rahmen der Obduktionen beider Verstobenen sollen die rechtsmedizinischen Untersuchungen Anfang nächster Woche detailliertere Erkenntnisse zu Tage bringen. Inzwischen ist bekannt, dass der Tatverdächtige mehrere Schüsse gegen die Frau abgegeben hatte, bevor er die Schusswaffe gegen sich selbst richtete. Eines der abgeschossenen Projektile durchschlug als Querschläger zudem die Scheibe eines auf der Straße geparkten Kleinwagens. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war der 33-jährige Mann nicht im Besitz einer Waffenbesitzkarte oder eines Waffenscheins. Woher er die beiden Schusswaffen hatte, ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/ks

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