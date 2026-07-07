Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Gebäudebrand

Oberkirch (ots)

Am Dienstagvormittag, kurz nach 13 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf einen Gebäudebrand in Stadelhofen in der Straße "Zum Schwarzhof". Der Brand soll zwischen einer Garage und einem Wohnhaus ausgebrochen sein. Mehrere Personen befanden sich zunächst noch im Gebäude, konnten dieses jedoch unverletzt verlassen. Das Feuer habe nach derzeitigen Erkenntnissen keine Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen. Das Wohngebäude sowie die Garage sind abgebrannt. Eine Nachbarin kam vorsorglich zur medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum, da der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand. Der Gesamtsachschaden wird aktuell auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Ermittlungen durch die Beamten des Polizeiposten Oberkirch sind hierzu in vollem Gange.

/lb

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