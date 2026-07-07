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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Gebäudebrand

Oberkirch (ots)

Am Dienstagvormittag, kurz nach 13 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf einen Gebäudebrand in Stadelhofen in der Straße "Zum Schwarzhof". Der Brand soll zwischen einer Garage und einem Wohnhaus ausgebrochen sein. Mehrere Personen befanden sich zunächst noch im Gebäude, konnten dieses jedoch unverletzt verlassen. Das Feuer habe nach derzeitigen Erkenntnissen keine Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen. Das Wohngebäude sowie die Garage sind abgebrannt. Eine Nachbarin kam vorsorglich zur medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum, da der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand. Der Gesamtsachschaden wird aktuell auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit unklar. Ermittlungen durch die Beamten des Polizeiposten Oberkirch sind hierzu in vollem Gange.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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