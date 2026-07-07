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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Offenburg (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich Okenstraße und Rheinstraße in Offenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem BMW X3 und einem Ford Transit. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer des BMW X3 gegen 5:35 Uhr die Rheinstraße aus Richtung Hauptbahnhof kommend und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Okenstraße passieren. Der Fahrer des Ford Transit war auf der Okenstraße stadteinwärts unterwegs und beabsichtigte ebenfalls, die Kreuzung geradeaus in Richtung Freiburger Straße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeugführer gaben gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten an, jeweils bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Da sich vor Ort keine unabhängigen Zeugen feststellen ließen ist der genaue Unfallhergang derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung beziehungsweise zum Einfahren der beiden Fahrzeuge in den Kreuzungsbereich machen können, sich beim Polizeirevier Offenburg unter der 0781 21-2200 zu melden.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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