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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: POL-OG: Offenburg - Größerer Polizeieinsatz
4. Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Der Bereich rund um die Hofeinfahrt, in der die beiden Personen aufgefunden wurden, ist weiterhin weiträumig abgesperrt. Eine große Anzahl an Streifen des Polizeireviers Offenburg, des Verkehrsdienstes und der Polizeihundeführer sind seit dem Morgen in der Händelstraße im Einsatz. Beamte und Spezialisten der Kriminalpolizei untersuchen den Tatort nach Spuren zum Tathergang und vernehmen Zeugen. Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln mittlerweile in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Offenburg wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes zum Nachteil der Verstorbenen. Bei dem ebenfalls verstorbenen Tatverdächtigen handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen 33- jährigen Mann. Bisher konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die beiden Personen einander bekannt waren. Nähere Einzelheiten hierzu werden derzeit geklärt. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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