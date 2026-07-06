POL-OG: Offenburg - Größerer Polizeieinsatz
3. Nachtragsmeldung
Offenburg (ots)
In der Händelstraße war es am frühen Morgen nach ersten Zeugenaussagen zur Abgabe mehrerer Schüsse gekommen. In der Folge wurde von den Beamten des Offenburger Polizeireviers ein Mann vor einem Wohnhaus tot aufgefunden. Die schwerstverletzte Frau wurde von den Rettungskräften zwar noch in eine Klinik eingeliefert, verstarb dort allerdings kurze Zeit später. Die polizeilichen Einsatzkräfte konnten in der Nähe des Tatorts eine Waffe auffinden und sicherstellen. Warum es zu dem Tötungsdelikt, an dem nach ersten Erkenntnissen nur die vorgefundenen Personen beteiligt waren, in der Händelstraße kam, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
/ks
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