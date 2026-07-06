POL-OG: Offenburg - Größerer Polizeieinsatz
1. Nachtragsmeldung
Offenburg (ots)
Nach mehreren Notrufen am Montagmorgen konnten Streifen des Polizeireviers Offenburg in der Händelstraße zwei schwerverletzte Personen auffinden. Gegen 8 Uhr wurde der Vorfall gemeldet, aufgrund dessen mehrere Streifen des Reviers die Örtlichkeit anfuhren. Vor Ort wurde eine leblose männliche Person, sowie eine schwerstverletzte weibliche Person aufgefunden und Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Rettungsdienst und Notarzt versorgten die Frau weiter. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.
/rs
Ursprungsmeldung vom 06.07.2026 - 08:35 Uhr
Offenburg - Größerer Polizeieinsatz
Derzeit sind Polizei und mehrere Rettungskräfte in der Händelstraße im Einsatz. Laut Aussage von Zeugen soll es hier zur Abgabe mehrerer Schüsse gekommen sein. Weitere gesicherte Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Der Bereich ist derzeit abgesperrt.
/ya
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