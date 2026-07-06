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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Größerer Polizeieinsatz
1. Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Nach mehreren Notrufen am Montagmorgen konnten Streifen des Polizeireviers Offenburg in der Händelstraße zwei schwerverletzte Personen auffinden. Gegen 8 Uhr wurde der Vorfall gemeldet, aufgrund dessen mehrere Streifen des Reviers die Örtlichkeit anfuhren. Vor Ort wurde eine leblose männliche Person, sowie eine schwerstverletzte weibliche Person aufgefunden und Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Rettungsdienst und Notarzt versorgten die Frau weiter. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

/rs

Ursprungsmeldung vom 06.07.2026 - 08:35 Uhr

Offenburg - Größerer Polizeieinsatz

Derzeit sind Polizei und mehrere Rettungskräfte in der Händelstraße im Einsatz. Laut Aussage von Zeugen soll es hier zur Abgabe mehrerer Schüsse gekommen sein. Weitere gesicherte Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Der Bereich ist derzeit abgesperrt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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