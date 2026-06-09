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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Emmendingen, Kehl - Öffentlichkeitsfahndung

Emmendingen, Kehl (ots)

Die Polizei fahndet derzeit nach Ninos D., der am Samstagabend von Mitarbeitern der psychischen Fachklinik in Emmendingen als vermisst gemeldet wurde. Der 48-Jährige wurde zuletzt gegen 14.30 Uhr auf dem Gelände gesehen und ist anschließend nicht mehr vom genehmigten Freigang zurückgekehrt. Er war seit dem 4. August 2025 aufgrund zurückliegender Straftaten, darunter Raub- und Eigentumsdelikten, in der Fachklinik untergebracht. Erste eingeleitete Fahndungsmaßnahmen an bekannten Hinwendungsorten in Offenburg und Radolfzell blieben erfolglos. Der syrische Staatsangehörige wird als schmal und 172 Zentimeter groß beschrieben. Er trägt einen schwarzen Haarkranz und einen Vollbart. Darüber hinaus weist sein Hinterkopf eine größere Brandnarbe auf.

Hinweise zur Person oder seinem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer 07851-8930 entgegengenommen.

Zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/emmendingen-vermisstenfahndung-2/

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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