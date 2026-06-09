POL-OG: Emmendingen, Kehl - Öffentlichkeitsfahndung
Emmendingen, Kehl (ots)
Die Polizei fahndet derzeit nach Ninos D., der am Samstagabend von Mitarbeitern der psychischen Fachklinik in Emmendingen als vermisst gemeldet wurde. Der 48-Jährige wurde zuletzt gegen 14.30 Uhr auf dem Gelände gesehen und ist anschließend nicht mehr vom genehmigten Freigang zurückgekehrt. Er war seit dem 4. August 2025 aufgrund zurückliegender Straftaten, darunter Raub- und Eigentumsdelikten, in der Fachklinik untergebracht. Erste eingeleitete Fahndungsmaßnahmen an bekannten Hinwendungsorten in Offenburg und Radolfzell blieben erfolglos. Der syrische Staatsangehörige wird als schmal und 172 Zentimeter groß beschrieben. Er trägt einen schwarzen Haarkranz und einen Vollbart. Darüber hinaus weist sein Hinterkopf eine größere Brandnarbe auf.
Hinweise zur Person oder seinem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer 07851-8930 entgegengenommen.
Zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/emmendingen-vermisstenfahndung-2/
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Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.
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