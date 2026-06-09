Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Nach Verkehrsunfall auf der L87 sucht die Polizei Zeugen

Rheinau (ots)

Ein Fahrer, der sich vermutlich am Montag in den frühen Morgenstunden in Rheinau nach einem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort entfernte, wird nun von der Polizei gesucht. Der Fahrer des Wagens kam nach derzeitigen Erkenntnissen aus Richtung Achern und fuhr mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr zwischen L87 und der Straße "Am Glockenloch" zu. Dort soll er nach links von der Fahrbahn abgekommen sein und den Bordstein touchiert haben. Anschließend sei er über die Mittelinsel des Kreisverkehrs gefahren und habe dort sowohl die Beschilderung als auch die Bepflanzung beschädigt. Weiterhin soll der Fahrer nach dem Kreisverkehr in den Grünstreifen geraten sein. Durch ausgelaufene Betriebsstoffe und die Beschädigungen an der Beschilderung entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Über einen Schaden am Unfallfahrzeug ist bislang nichts bekannt. Aufgrund der Beschädigungen an der Beschilderung des Kreisverkehrs geht die Polizei allerdings davon aus, dass das Auto des mutmaßlichen Unfallfahrers im Bereich der Front beschädigt wurde. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des schwarzen Skoda, der den Unfall verursacht haben soll. Sollten Sie Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben oder sonstige Angaben zum Unfall machen können, setzen Sie sich bitte unter der Nummer 07844 91149-0 mit dem Polizeiposten in Rheinau in Verbindung.

/lh

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