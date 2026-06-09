Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Über Balkon eingestiegen

Sasbachwalden (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist vor gut einer Woche in ein Einfamilienhaus in der Straße "Bachmatt" eingedrungen und hat in Abwesenheit der Bewohner Bargeld und Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich gestohlen. Der Eindringling dürfte hierbei auf den Balkon des Obergeschosses gelangt sein und ist dort gewaltsam durch ein Fenster eingestiegen. Die Spurensicherung haben Spezialisten der Kriminaltechnik übernommen. Die Polizei weist daraufhin hin, dass von den Einbrechern durchaus auch Fenster und Türen im Obergeschoss zum Einstieg benutzt werden. In diesem Zusammenhang ist es ratsam, Gegenstände, die als Aufstiegshilfe dienen könnten, wenn möglich sicher und nicht im zugänglichen Außenbereich zu verwahren. Weiterhin gilt: Jeder Bürger kann selbst etwas zur Verhinderung und Vorsorge von Einbrüchen tun. Beachten Sie deshalb folgende Präventionshinweise der Polizei: Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter! Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Zeugen, die am Wochenende zwischen dem 30.Mai 2026 und dem 1. Juni 2026 verdächtige Personen beobachtet haben, setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung.

/wo

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