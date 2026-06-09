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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schwer verletzte 82-Jährige nach Kollision mit Auto

Rastatt (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich in Rastatt an der Kreuzung zwischen der Zaystraße und dem Richard-Wagner-Ring ein Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Frau schwer verletzt wurde. Beim Linksabbiegen an einer grünen Ampel soll der 72-jährige Fahrer eines Jazz die ebenfalls bei Grün die Straße passierende ältere Fußgängerin übersehen und mit dem Auto erfasst haben. Die Seniorin sei dabei mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe und dem Asphalt aufgeschlagen und soll durch die Wucht der Kollision etwa vier Meter nach vorne geworfen worden sein. Mit schweren Verletzungen wurde sie anschließend in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Am Auto des Mannes entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Ursache des Unfalls wird nun vom Verkehrsdienst Baden-Baden ermittelt.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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