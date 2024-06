POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Renchen (ots) - Kurz vor 12 Uhr wurde in Renchen in der Straße Teichmatt ein Brand in einem Wohnhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Flammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zwei Personen verletzt. Zwei Kinder werden vorsorglich wegen möglicher Rauchgasintoxikation ärztlich untersucht. Derzeit ist die Hauptstraße in Renchen zwischen der Schwarzwaldstraße und Eisenbahnstraße wegen den Löscharbeiten ...

mehr