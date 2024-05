Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Sasbach (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden kam es zu einem Verkehrsunfall in der Sasbachwaldener Straße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Ford-Lenker gegen 2 Uhr die Sasbachwaldener Straße in Richtung Sasbach, als er offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge in einem Gebüsch zum Stehen kam. Der 21-Jährige erlitt glücklicherweise offenbar keine Verletzungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, eine Blutentnahme wurde in einem nahegelegen Klinikum durchgeführt. Die Schadenshöhe am Ford, bei welchem der Airbag auslöste, ist noch unklar. Insgesamt entstand ein Fremdschaden von etwa 250 Euro. /ng

