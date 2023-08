Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gefährliche Körperverletzung

Kehl (ots)

Schwere Verletzungen eines 58-jährigen Mannes sind das Resultat einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend in der Schutterstraße in Kehl. Ein 55-Jähriger soll den Verletzten zunächst in das Gesicht geschlagen haben bevor er diesen, Aussagen zufolge, die Treppe hinunter stieß. Der Geschädigte zog sich dabei multiple Verletzungen zu und wurde umgehend in das Ortenau Klinikum in Offenburg verbracht. Ein vor Ort, durch die Beamten des Polizeireviers in Kehl, durchgeführter Alkoholtest des Täters ergab ein Ergebnis über eineinhalb Promille. Auf den Mann wartet nun in Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

