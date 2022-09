Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots)

Im Zeitraum zwischen vergangenem Freitagabend, 18.00 Uhr und Sonntagmorgen, 09.00 Uhr, wurde in ein Vereinsheim in der Straße "Am Bahnhof" in Sinsheim eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang über die Eingangstür, indem sie diese aufhebelte und drang so in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren konnten Spuren gesichert werden, die derzeit noch unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik ausgewertet werden. Die Ermittlungen zur Diebstahl- und Schadenshöhe dauern aktuell noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahls geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Sinsheim unter: 07261-6900 zu melden.

