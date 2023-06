POL-OG: Willstätt - Kind sei vor fahrendes Auto gelaufen

Schutterwald (ots) - Mittwochnacht soll bei der Deponie an der L99 ein unbekannter Motorradfahrer für einen Überholvorgang in der Straßenmitte gefahren sein, wodurch der Außenspiegel eines entgegenkommenden Ford Focus Schaden genommen habe. Der weiße Ford Focus befuhr gegen 22:30 Uhr die Straße in Richtung Höfen und soll durch den Unfall einen Schaden von circa 600 Euro erlitten haben. Die Beamten des Reviers ...

