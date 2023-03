Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Münchweier - Technischer Defekt

Ettenheim (ots)

Ein technischer Defekt an einem Steuergerät dürfte mutmaßlich dafür verantwortlich gewesen sein, dass am Sonntagmittag ein in der Gartenstraße abgestellter Fiat in Flammen aufgegangen ist. Einsatzkräfte der Feuerwehr Ettenheim waren schnell zur Stelle und konnten das kurz vor 13:30 Uhr in Brand geratene Auto in wenigen Minuten ablöschen. Den Beamten des Polizeireviers Lahr liegen keine Hinweise auf ein strafbares Handeln vor. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

