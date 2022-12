Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand einer Mülltonne fordert Sachschaden

Offenburg (ots)

Der Brand einer Mülltonne am Dienstagmorgen in der Hauptstraße, an der Einmündung zur Seestraße, zog unter anderem einen Sachschaden an einem daneben geparkten Auto nach sich. Gegen 7:45 Uhr wurde das Feuer entdeckt, worauf hin Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei an den Brandort eilten. Zwar war der Brand der grünen Tonne nach wenigen Minuten gelöscht, doch wurde ein daneben geparkter Smart beschädigt. Ob Rauch, der offenbar durch gekippte Fenster in ein angrenzendes Gebäude gelangte, Schaden verursacht haben könnte, ist derzeit noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell