Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Zwei Personen verletzt

Kappel-Grafenhausen (ots)

In einem Freizeitpark in der Allmendstraße wurden am Sonntagmittag, beim Betrieb einer Seilbahn, zwei Personen im Alter von 8 und 33 Jahren so verletzt, dass sie zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden mussten. Ob möglicherweise ein technischer Defekt zu dem sich gegen 12:30 Uhr zugetragenen Unfallgeschehen beigetragen hat, ist nunmehr Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Seilbahnbetrieb wurde aus Sicherheitsgründen teilweise eingestellt.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell