POL-OG: Bühl - Mehrere Verfahren eingeleitet

Bühl (ots)

Nach seinem Verhalten in den vergangenen Tagen muss ein 43 Jahre alter Mann gleich mit mehreren Verfahren wegen unterschiedlicher Straftaten rechnen. Er hatte am Mittwochabend ersten Ermittlungen zufolge eine Frau in einem Einkaufsmarkt in der Güterstraße gegen ihren Willen umarmt und abgeleckt, was zu Ermittlungen wegen sexueller Belästigung führte. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Mann konnte am Mittwochabend nicht mehr ausfindig gemacht werden. Allerdings wurde er am Donnerstag im selben Lebensmittelmarkt wiedererkannt und konnte kurze Zeit darauf, auf seinem Fahrrad fahrend, gestoppt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte hier außerdem, dass der 43-Jährige mit über zwei Promille nicht mehr fahrtüchtig war. Nur wenige Stunden zuvor, gegen 17:15 Uhr, wurde er bereits in der Hauptstraße auf seinem Zweirad gestoppt und dort mit einem ähnlichen Promillegehalt festgehalten. Hier hatten die Beamten sein Fahrrad abgeschlossen und den Schlüssel zur Sicherheit einbehalten. Wie genau der Mann sich wieder Zugriff auf sein Fahrrad verschaffen konnte, ist unklar. Nun erwarten ihn entsprechende strafrechtliche Konsequenzen.

