Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Handfeste Auseinandersetzung

Lahr (ots)

Die Auseinandersetzung mehrerer Personen sich offenbar bekannter Parteien mündete am Dienstagabend in einem Strafverfahren. Gegen 18:30 Uhr sollen zwei Männer in der Christian-Sütterlin-Straße die späteren Kontrahenten angepöbelt und beleidigt haben, woraus sich eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte. Die alarmierten Beamten konnten die sechs Beteiligten trennen. Neben Schürfwunden, einem zerrissenen T-Shirt und einem beschädigten Smartphone ist auch ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung die Folge.

