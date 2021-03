Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Betrugs/Diebstahlstaten zum Nachteil von Senioren (3)++Schockanruf++

Emden - Betrugs/Diebstahlstaten zum Nachteil von Senioren- hier angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke Emden. Am 22.03.2021 wurden bei der Polizei in Emden zwei Vorfälle mitgeteilt, bei welchen Emder Senioren über Tatsachen getäuscht und anschließend bestohlen wurden. Bereits am 04.03.2021 stellten sich bei einem 90-jährigen Mann aus der Blumenbrückstraße vor zwei männliche Personen vor, welche behaupteten Mitarbeiter der Stadtwerke Emden zu sein und dringende Arbeiten an den Anschlüssen vornehmen zu müssen. Dabei entwendeten die unbekannten Männer Wertsachen in fünfstelliger Höhe, was der Geschädigte erst einige Zeit später bemerkte. Einen vergleichbaren Vorfall gab es am 19.03.2021, welcher ebenfalls am 22.03.2021 aktenkundig wurde. Hier wurde eine 79-jährige Frau in der Straße "Hinter dem Rahmen" von einer Person aufgesucht, die sich ebenfalls als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab. Auch hier wurde behauptet, es müssen Arbeiten und eine Überprüfung des Wasserdrucks vorgenommen werden. Die Dame begleitete den angeblichen Handwerker durch die Wohnung und vernahm im Hintergrund Geräusche, die sie ursprünglich nicht zuordnen konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es möglich, dass der erste Täter die Haustür nicht richtig verschloss, damit ein weiterer Mittäter die Wohnung betreten und im Hintergrund nach Wertsachen durchsuchen konnte. Im Nachhinein stellte die Dame den Verlust von einem vierstelligen Bargeldbetrag fest. Nach Rücksprache und im Einvernehmen mit dem Pressesprecher der Stadtwerke Emden werden folgende Sicherheitshinweise an die Bürger mitgeteilt: Die Stadtwerke Emden führen zur Zeit der Pandemie keine Hausbesuche durch. Lediglich mitgeteilte Schäden, die sich als Notfall herausstellen, werden in direktem Kundenkontakt auf Terminabsprache aufgenommen und natürlich behoben. Alle Mitarbeiter der Stadtwerke Emden können sich auf Nachfrage ausweisen. Bürger, die unsicher sind, wie sie sich im Falle eines Mitarbeiterbesuches verhalten sollen, sind Seitens der Stadtwerke Emden willkommen, sich über deren Info-Telefonnummer unter 04921- 83 500 Rat und Hilfe zu holen, bevor sie entsprechende Personen in die Wohnung lassen.

Emden - Weitere Betrugstat zum Nachteil von Senioren- hier Enkeltrick Am 22.02.2021 gegen 12:00 Uhr meldet sich eine unbekannte Person bei einer 77-jährigen Emderin und gibt sich als ihr Enkel aus. Durch die Behauptung, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben, erbittet er einen fünfstelligen Betrag zur Regulierung der Unfallfolgen. Die Emderin erkennt den Betrug und beendet das Gespräch, so dass es zu keinem Schadeneintritt gekommen ist. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass der sogenannte Enkeltrick derzeit wieder häufig von unbekannten Betrügern genutzt wird, um an Vermögenswerte von Senioren zu gelangen. Es wird empfohlen, in Gesprächen mit älteren Mitbürgern auch diversen Betrugstaten, die am Telefon passieren, zu kommunizieren.

Emden - Schockanruf

Ebenfalls am 22.03.2021 kam es um 12:15 Uhr zu einem Telefonat, welches als sogenannter "Schockanruf" einzustufen ist, bei welchem die Täter einen schweren Schicksalsschlag behaupten, um an Geldwerte der Betroffenen zu gelangen. In dem vorliegenden Fall gaben sich die Täter gegenüber einem 56-jährigen Mann aus Emden als Staatswalt aus und behaupteten, das die Ehefrau des Emders angeblich einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht haben solle und er einen hohen fünfstelligen Geldbetrag als Kaution für seine Frau erbringen müsse. Der 56-jährige wurde sofort misstrauisch und fing an, Gegenfragen zu stellen, woraufhin die Täter das Gespräch abbrachen. Durch die richtige Reaktion des Mannes konnte Schaden abgewendet werden.

